Лишь 29% жителей Перми не против получать «серую» зарплату Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как выяснил в результате опроса сервис SuperJob, почти половина (48%) жителей Перми категорически против неофициального трудоустройства. Готовы получать «серую» зарплату 29% пермяков. При этом среди мужчин доля согласных на деньги в конверте несколько выше (33%), чем среди женщин (25%).

Наибольшую терпимость к неофициальным выплатам проявляет возрастная группа 35-45 лет: 35% из них потенциально готовы на это. Молодежь до 35 лет и люди старше 45 лет менее склонны к подобным схемам (26% и 25% соответственно). Каждый второй житель города старше 45 лет занимает принципиальную позицию против «серых» зарплат.

Среди респондентов, чей ежемесячный доход превышает 100 тыс. руб., лишь четверть (25%) готова получать зарплату неофициально, а доля отказавшихся от таких схем самая высокая (53%). Среди тех, кто зарабатывает меньше, готовность к «серым» доходам выше (34%), а доля отказавшихся ниже (43%).

Люди с высшим образованием реже выражают согласие на «серые» схемы трудоустройства (24%) по сравнению с теми, кто имеет среднее специальное образование (34%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.