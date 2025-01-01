Средняя стоимость нового авто в Пермском крае по итогам августа выросла до 2,43 млн рублей Это на 5% больше, чем было в июле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В августе средний чек на новый автомобиль в Пермском крае достиг отметки в 2,43 млн руб., что на 5% превышает показатель предыдущего месяца. Анализ объявлений о продаже автомобилей провёл портал «Авто.ру».

Наибольший рост цены в регионе зафиксирован у китайского кроссовера Chery Tiggo 7L. Его стоимость увеличилась на 3,9%, достигнув в среднем 3,01 млн руб. Далее следуют Lada Granta (подорожание на 0,7%, до 1,17 млн руб.) и Haval M6 (рост на 0,4%, до 2,12 млн руб.).

Вместе с тем, в регионе наблюдалось снижение цен на некоторые востребованные модели китайских и отечественных марок. Лидером по снижению цены стал Chery Tiggo 4 (уменьшение на 4,1%, до 2,19 млн руб.). За ним следуют Haval Jolion (снижение на 2,7%; 2,4 млн руб.) и Niva Legend (уменьшение на 1,4%; 1,32 млн руб.).

В общероссийском масштабе средняя цена нового автомобиля китайского производства составила 3,53 млн руб., что на полпроцента выше, чем месяцем ранее. При этом в сравнении с августом прошлого года средний ценник вырос незначительно — всего на 1,7%, а с начала 2025 года зафиксировано снижение более чем на 3%.

Российские автопроизводители демонстрируют наибольшую стабильность цен на новые автомобили: в августе средняя стоимость новой машины составила 1,58 млн руб., практически вернувшись к значениям начала года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.