В полиции Прикамья рассказали, как избежать вербовки экстремистами и террористами

Начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю полковник полиции Григорий Назаров провёл в Перми пресс-конференцию. На ней он рассказал, как избежать попадания под влияние экстремистских и террористических группировок.

Григорий Назаров подчеркнул, что органы внутренних дел систематически занимаются выявлением и пресечением распространения деструктивного контента, а также материалов экстремистской и террористической направленности в Интернете. Авторы подобного контента привлекаются к административной и уголовной ответственности.

Он отметил, что в настоящее время граждане РФ подвергаются активной идеологической обработке с целью вербовки. Экстремистские и террористические организации всё чаще используют Интернет для привлечения новых членов, этому способствуют легкий доступ к широкой аудитории, анонимность, глобальный охват, высокая скорость передачи информации, доступность и простота использования, а также мультимедийные возможности. Наиболее уязвимыми группами являются молодежь, одинокие люди, те, кто испытывает стресс или депрессию, люди, чувствующие себя обиженными обществом или близкими, находящиеся в духовном поиске или подвергающиеся дискриминации.

При этом в сети, сказал Назаров, по-прежнему можно найти материалы, содержащие экстремистские идеи и представляющие социальную опасность, которые могут подтолкнуть к противоправным действиям.

Социальные сети являются основным способом коммуникации в Интернете, где границы между личным и публичным общением размыты, и пользователя могут перевести из открытой дискуссии в закрытый чат. Пользователь не всегда может адекватно оценить риск общения с незнакомцем, принимая созданный в сети образ за реальность, не осознавая, что анонимность позволяет создать любую биографию, внешность и идеологическую позицию. Вербовщик, стремящийся вовлечь человека в экстремистскую или террористическую деятельность, пойдет на всё, чтобы достичь своей цели, не заботясь о психологическом состоянии жертвы.

Чтобы не стать жертвой вербовщиков, следует ограничить доступ к личным фотографиям, записям и другим материалам только для круга знакомых друзей, используя соответствующие настройки приватности; избегать участия в сомнительных группах; соблюдать осторожность и не быть слишком откровенным в публичных группах и на форумах; быть внимательным к новым знакомым и не добавлять в друзья всех подряд, выясняя, кто они и откуда вы могли быть знакомы; не отвечать на сообщения с незнакомых номеров, содержание которых кажется подозрительным.

В случае возникновения угроз Назаров посоветовал немедленно обращаться в правоохранительные органы.

