Подрядчик проведёт диагностику состояния пермских дорог

Власти готовы заплатить за работу 2,6 млн рублей

улица Строителей

Пермские власти ищут подрядчика для обследования автодорог краевого центра. Речь идёт об оценке технического состояния дорожного покрытия. Начальная (максимальная) цена — 2,6 млн руб. Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, компании-подрядчику необходимо будет провести комплексную проверку 492 дорожных участков, общая протяженность которых превышает 600 км. В перечень входят дороги, расположенные на улицах Советской Армии, Сакко и Ванцетти, Карла Модераха, Белинского, Клары Цеткин, Полины Осипенко, Коминтерна, Леонова, Свиязева, Ушакова и Мира.

Также в списке значатся участок от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе, ул. Карпинского, ш. Космонавтов, трасса Пермь—Сылва, а также дорога, ведущая к кладбищу на Кислотных дачах.

Целью обследования является разработка плана мероприятий для улучшения дорог и создания базы данных об их текущем состоянии.

Прием заявок от желающих принять участие в конкурсе завершается 22 сентября.

