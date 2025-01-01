С владелицы кафе в Прикамье взыскали компенсацию за повреждённый автомобиль На машину упал снег с крыши здания Поделиться Твитнуть

В Пермском крае судебные исполнители добились выплаты компенсации от владелицы кафе за ущерб, нанесённый автомобилю в результате падения снега с кровли, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Владелец транспортного средства Toyota Vista из Удмуртии оставил машину у кафе-гостиницы в п. Куеда. По возвращении он обнаружил, что на машину обрушилась снежная масса с крыши двухэтажного строения, что привело к деформации лобового стекла и повреждениям крыши и капота. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задокументировали отсутствие ограждений вокруг территории гостиницы и снегозадержателей на крыше, указывая на несоблюдение владельцем здания мер предосторожности против схода снега.

Владелец автомобиля, оценив понесённый ущерб, направил иск в суд против предпринимательницы, являющейся владелицей здания кафе. Суд удовлетворил требования истца, обязав женщину выплатить компенсацию за восстановление автомобиля и возместить судебные издержки, включая оплату госпошлины, на общую сумму, превышающую 140 тыс. руб.

