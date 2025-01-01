В Перми пройдут Краевые соревнования по плаванию Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

С 10 по 12 сентября 2025 года в пермском спорткомплексе «Олимпия» пройдут Краевые соревнования по плаванию. Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» поддержит старты в рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту».

За призы будут бороться мужчины в возрасте 14 лет и старше, а также женщины в возрасте 14 лет и старше с уровнем подготовки не ниже второго спортивного разряда. Заплывы пройдут на дистанциях от 50 до 1500 м во всех дисциплинах, которые входят в олимпийскую программу: брасс, баттерфляй, на спине, вольный стиль и комплексное плавание. В личных зачётах будет разыграно 34 комплекта наград.

К участию допускаются спортсмены из Пермского края в составе команд муниципальных районов и городских округов. Участники имеют право стартовать не более чем в трёх индивидуальных видах программы; спортсмены, имеющие первый спортивный разряд, — в четырёх видах; кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и мастера спорта международного класса — в семи видах.

Официальное открытие соревнований состоится 10 сентября в 11:50. Сразу после него с полудня пройдут следующие заплывы: 50 м брассом, 200 м баттерфляем, 100 м вольным стилем, 200 м на спине, 800 м вольным стилем и комбинированная смешанная эстафета 4х50 м. На 11 сентября запланированы дистанции: 200 м вольным стилем, 50 м на спине, 100 м баттерфляем, 200 м брассом, 400 м комплексным плаванием, 1500 м вольным стилем, и две эстафеты 4х50 м вольным стилем среди мужчин и женщин по отдельности. В третий день соревнований, 12 сентября, спортсмены выступят на дистанциях: 200 м комплексным плаванием, 50 м вольным стилем и баттерфляем, 100 м брассом и на спине, 400 м вольным стилем. Также в этот день пройдет смешанная эстафета 4х50 м вольным стилем.

По итогам соревнований руководство Федерации плавания Пермского края сформирует сборную команду региона для выступления на состязаниях Приволжского федерального округа.

Организаторы Чемпионата Пермского края по плаванию — Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».

Прямая трансляция соревнований будет организована в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Rutube.

Реклама. Филиал "ПМУ" АО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8iyKN1hHmNUXUgRcCYiboUXKWCwGivLPHPqcTqJF7hXn8CuPav

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.