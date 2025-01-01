В новом здании Пермской галереи устанавливают выставочное и фондовое оборудование Идёт наладка лифтов Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Как сообщили в Министерстве строительства Прикамья, после завершения основных строительных работ в новом здании Пермской художественной галереи идёт установка оборудования для экспозиций и хранения фондов. Сотрудники наполняют залы музейной мебелью, в частности, монтируют подставки, стеллажи, витрины из стекла, полки для экспонатов, световое оборудование и пр.

Все выставочные конструкции были изготовлены по особому заказу в соответствии с дизайн-проектом бюро Project Eleven, в котором учитывались размеры экспонатов и место их расположения.

Важным этапом работ является наладка лифтового и инженерного оборудования, включая тестирование систем климат-контроля, необходимых для поддержания нужного температурного режима и уровня влажности в залах.

По словам директора Пермской галереи Юлии Тавризян, поддержание стабильного микроклимата в музее — очень важная задача, поскольку колебания температуры и влажности могут повредить экспонаты.

В Минстрое также отметили, что архитектурный ансамбль Пермской художественной галереи состоит из нового здания и трёх отреставрированных исторических зданий бывшего завода Шпагина, которые соединены крытыми переходами.

В отреставрированных зданиях разместятся ресторан, административные помещения и образовательный центр.

Новое здание галереи имеет шесть этажей, включая один подземный. Перемещение между этажами обеспечивают девять лифтов, два из которых с панорамным видом.

Площадь нового здания галереи составляет 21,6 тыс. кв. м, что в семь раз больше, чем в прежнем здании.

Осенью в новом здании Пермской художественной галереи планируется открыть три выставки.

