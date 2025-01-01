Транспортные полицейские привлекли к ответственности шестерых браконьеров в Перми Поделиться Твитнуть

фото: полиция на транспорте

В ходе предупредительного рейда работники Линейного отдела полиции на железнодорожном и водном транспорте Перми обнаружили шестерых граждан в возрасте от 42 до 73 лет. Нарушители осуществляли лов рыбы с моторных лодок, используя спиннинги.

Местом нелегальной рыбалки стала двухкилометровая зона вблизи Камской ГЭС, где ловля рыбы запрещена в любое время года.

По словам задержанных, они впервые выбрали это место для рыбалки, надеясь на богатый улов, и полностью упустили из виду действующие правила рыболовства.

Полицейские привлекли граждан к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение положений, регулирующих рыболовство).

