В Перми ликвидировали 10,2 тысячи незаконных граффити Примерно десятую часть — в августе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Административно-техническая инспекция Перми отчиталась об итогах ликвидации графических изображений, незаконно нанесенных на различные объекты в краевом центре, в августе 2025 года. За месяц инспекторы выявили 1209 рисунков, из которых 1203 уже удалены.

Лидером по количеству обнаруженных незаконных граффити является Свердловский район — 303 изображения выявлено, 313 устранено (с учётом июльских). В Мотовилихинском районе зафиксировано 249 случаев, ликвидировано 205. В Ленинском районе выявлено 176 незаконных рисунков, удалено 193 (включая июльские). Дзержинский район: 164 рисунка обнаружено, 152 убрано. Основная часть незаконных изображений найдена и устранена на фасадах зданий, трансформаторных подстанциях, столбах электропередачи, заборах и гаражных конструкциях.

Всего с начала года в Перми зафиксировано более 11,8 тыс. незаконных граффити, из которых уже устранено более 10,2 тыс.

Власти напомнили, что за нанесение изображений на фасады в не предназначенных для этого местах предусмотрен штраф: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб. За несвоевременное устранение незаконных изображений также предусмотрены штрафы: до 2 тыс. руб. для граждан, до 10 тыс. для должностных лиц и до 50 тыс. для юридических лиц.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.