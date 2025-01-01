Первой в Прикамье звания «Народный мастер России» удостоена Татьяна Надымова Мастерица проживает в Кудымкаре Поделиться Твитнуть

фото пресс-службы проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округ

Татьяна Надымова из Кудымкара стала первой представительницей Пермского края, удостоенной звания «Народный мастер России». Решение о присвоении почётного звания было принято комиссией по народному искусству Союза художников России.

Это событие, пояснили в пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа, является достаточно редким даже в масштабах всей страны, так как в прошлом году подобной чести удостоились всего 35 мастеров.

Татьяна Надымова уже более трех десятилетий занимается созданием изделий из бересты с использованием коми-пермяцких орнаментов, а также работает в области живописи, графики, книжной иллюстрации и передаёт свои знания и любовь к народной культуре следующим поколениям, обучая ремеслу детей и взрослых.

Признание её заслуг связано с её активной деятельностью и достижениями в сфере традиционных народных промыслов. Она сумела успешно объединить старинные техники обработки бересты с современным видением искусства. Её работы экспонировались на выставках в Перми, Москве и других городах России.

В настоящее время Татьяна Надымова возглавляет Центр народных промыслов и ремесел «Исток» в Кудымкаре, является участником Коми-Пермяцкого творческого объединения «Художники Пармы», работает художником-декоратором в театре «У Сизимка», входит в Коми-Пермяцкое объединение мастеров, а также сотрудничает с Коми-Пермяцким краеведческим музеем им. П.И. Субботина-Пермяка и этнокультурным центром.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.