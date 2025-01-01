В Частинском округе Прикамья открылась новая поликлиника Она рассчитана на 299 посещений в смену Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Частинской поликлинике Пермского края нала работать обновлённая поликлиника ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ», сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

В учреждении здравоохранения по краевой программе «Качественное здравоохранение» был проедён капитальный ремонт: полностью обновили внутренние помещения, фасад, инженерные коммуникации, сантехнику, мебель. Кроме того, смонтировали пожарную сигнализацию и благоустроили территорию. А в прошлом году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» больница получила новый аппарат УЗИ.

Поликлиника может принимать 299 пациентов в смену. В этом году в неё уже трудоустроились терапевт, педиатр и оториноларинголог. В ближайшее время здесь начнут работать фельдшер скорой медицинской помощи и фельдшер ФАП.

