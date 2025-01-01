Летом жители Перми предпочитали отдыхать в России, Абхазии и Турции В топ направлений вошёл и Египет Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

Летом 2025 года пермяки чаще всего бронировали туры в Россию, Абхазию и Турцию. Об этом со ссылкой на статистические данные сервиса Tourvisior сообщает газета «Пятница».

По России за июнь-август текущего года жители Перми забронировали 461 тур, по Турции — 365, по Абхазии — 334. Тур внутри страны в среднем обходился отдыхающим из Перми в 85,8 тыс. руб., стоимость туров в Турции и Абхазии в среднем стоил 194,9 тыс. руб. и 99,7 тыс. руб. соответственно. Также в топ популярных направлений у пермяков вошёл Египет.

Как сообщает издание, в сентябре пермяки продолжили бронировать туры по России, Турции, Абхазии и Египту.

Напомним, ранее стало известно, что с 15 сентября граждане России, имеющие обычный загранпаспорт, смогут посещать Китай без визы на срок до 30 дней. Как рассказала «Пятнице» директор Azur Travel Екатерина Леушканова, при вылете из Екатеринбурга на остров Хайнань в сентябре, тур на 10 ночей с завтраками обойдётся пермякам минимум в 150 тыс. руб. на двоих. Если же речь идет о пятизвёздочных отелях с завтраками и ужинами, то стоимость тура на двоих составит более 200 тыс. руб. Также доступны рейсы в Пекин, где проживание в течение шести ночей обойдётся в 174 тыс. руб.

