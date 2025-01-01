Жителей Прикамья предупреждают о тумане 5 сентября Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать правила безопасности Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что, по данным Пермского ЦГМС, в отдельных муниципалитетах региона 5 сентября прогнозируется туман.

С связи с этим в ведомстве напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности. Водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений; пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.

Жителей призывают быть внимательными и осторожными, а также сообщить о неблагоприятных метеорологических явлениях своим родным и знакомым.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

