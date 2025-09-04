Сотрудники Пермского классического университета недовольны составленным ИИ расписанием Обращение к ректору вуза подписали около 70 человек Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Сотрудники Пермского государственного национального исследовательского университета написали коллективное обращение на имя ректора вуза Игоря Германова. Главной темой стало недовольство новым расписанием, сообщает портал 59.ru со ссылкой на преподавателя ПГНИУ.

«Лабораторные в неприспособленных аудиториях вместо практикумов, шесть пар у преподавателя в один день, занятия до позднего вечера и лекция на следующий день в 8.00, необходимость за 10 минут дойти из пятого корпуса в шестой — это далеко не полный перечень всех удивительных указаний, которые нужно исполнять», — говорится в опубликованном изданием тексте обращения.

Также преподаватели говорят о больших «окнах», когда одна пара начинается рано утром, а другая — поздним вечером.

Обращение подписали около 70 человек. Кроме того, по вопросам расписания в профсоюз вуза обращаются и студенты. Помимо «окон» между занятиями они отмечают позднее начало пар по субботам.

Напомним, расписание учебных занятий на текущий год в ПГНИУ было сформировано с применением технологий искусственного интеллекта. Ещё в период летних отпусков преподавателям сообщили, что в текущем году задача составления и оптимизации расписания будет возложена на ИИ. В конце лета исходная версия расписания вызвала у некоторых преподавателей определённые вопросы из-за неудобного времени занятий и позднего их окончания. Позднее представители нескольких факультетов ПГНИУ рассказали, что расписание было скорректировано — их пожелания были учтены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.