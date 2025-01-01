В Прикамье число юридических лиц сократилось на 34% Это одно из самых больших снижений по стране Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на 34% снизилось количество зарегистрированных юрлиц (к уровню 2018 года). Это одно из самых больших снижений в стране. Об этом сообщил Роман Николаев, замглавы Пермьстата, на сегодняшнем круглом столе «Современные тенденции и векторы развития малого и среднего бизнеса».

Число индивидуальных предпринимателей в 2025 году составляет 71 803 ед., в 2024 — 68 020 ед. Темп роста за два года составил 106%. Регион занимает четвёртое место, уступая по динамике республикам Башкортостан, Татарстан и Удмуртия.





В рейтинге по динамике роста юрлиц регион занимает шестое место с конца. Замедлились и темпы создания и ликвидации предприятий. По коэффициенту «рождаемости» предприятий регион занимает 18-ое место с конца, а по ликвидации — 18-ое.





Предпринимательская активность в крае на 2025 год чуть ниже, чем в стране. Число ИП на 1 тыс. жителей составляет почти 29. Активный рост количества ИП приходится на сферу образования (166%), деятельности в области информации и связи (141%), а также административной (139%).





Также снижается и численность работников на малых предприятиях и у ИП. В 2024 году в малом бизнесе количество сотрудников сократилось на 9% (в сравнении с 2017 годом), что «ниже среднероссийского уровня». Отмечается, что в настоящее время спад устойчивый, но начал замедляться.





У ИП снижение составляет 7%, что «гораздо ниже», чем по стране, где показатель увеличился на 30%, и в ПФО (на 25%). В рейтинге регион занимает 12 место с конца, «спад неустойчивый, в 2024-ом к 2023 году прирост 6,8 тыс. человек».

