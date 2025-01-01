Перспективными для инвестиций отраслями в России являются инфраструктурное строительство и добыча нефти Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Перспективы для инвестиций в рамках государственно-частного партнёрства имеют несколько отраслей экономики станы. Об этом на Восточном экономическом форуме-2025 сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

По словам эксперта, в центре внимания находятся инфраструктурное строительство, увеличение добычи нефти после снятия ограничений ОПЕК, а также аграрное производство и переработка. Также, отмечает Сергейчук, например, на Дальнем Востоке, требуются значительные вложения в транспортную инфраструктуру и развитие портов, поскольку это важно для развития экспортно-импортных операций с Китаем и Юго-Восточной Азией. Необходимо развивать и туристическую инфраструктуру — это связано с постоянно растущим туристическим потоком внутри страны.

Что касается социальной инфраструктуры, она, по мнению эксперта, не отличается от дорожных или аэропортовых проектов с точки зрения проектирования и финансирования. Он подчеркнул при этом, что важно понимать источники погашения инвестиций в таких проектах и возможности их коммерциализации. По словам Сергейчука, это новый тренд, и наблюдается высокий спрос со стороны государства на развитие подобных инициатив.

Добавим, что в рамках государственно-частного партнёрства с 2007 года ВТБ привлёк свыше 1 трлн руб. в различные проекты, в том числе на развитие социальной инфраструктуры в России.

