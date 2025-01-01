Учителя Прикамья получили список слов, которые власти просят не использовать на уроках Среди них «буллинг», «толерантность», «насилие в семье» Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Как сообщает perm.aif.ru, перед началом учебного года, на педагогических советах ряда школ в Пермском крае были озвучены обновленные рекомендации Министерства просвещения РФ, касающиеся исключения некоторых слов, таких как «гендер», «буллинг», «толерантность» и «насилие в семье», из образовательной практики. Данную информацию подтвердили представители Министерства образования Пермского края.

Чиновники сообщили, что с 1 сентября 2025 года некоторые термины будут заменены на более простые и нейтральные выражения. В частности, вместо «толерантные отношения» будет использоваться «уважительные отношения», а «толерантность» заменят на «уважение», «дружба между народами», «дружба», «уважение к другим народам» и «взаимоуважение». Фразы «домашнее насилие и буллинг» будут заменены на «психологическое насилие, систематическое унижение чести и достоинства, издевательства, преследование», а «гендер» и «гендерные особенности» заменят словом «пол».

В Министерстве образования Пермского края указали, что данные нововведения адресованы всем преподавателям Российской Федерации и регламентируются приказом Министерства просвещения России № 704 от 9 октября 2024 года.

