С 5 сентября до новой краевой инфекционной больницы в Перми пустят автобусы Пока они будут курсировать с интервалом в один час Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

С 5 сентября некоторые автобусы маршрута №59 начнут курсировать до новой инфекционной больницы, расположенной в м/р Нагорный. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

В ведомстве пояснили, что часть рейсов 59-го маршрута получит обозначение «К», и они будут доезжать до нового медицинского учреждения. Эти автобусы станут дополнением к существующему маршруту №9 (д. Субботино — д. Хмели)

Автобусы будут курсировать с интервалом в один час, отметил глава департамента транспорта Перми Анатолий Путин. Пока маршрут временно будет работать по измененной схеме, с разворотом на ближайшей транспортной развязке. В перспективе, на ул. Ягодной планируется обустройство конечной остановки с площадкой для разворота. Это позволит в будущем продлить все рейсы маршрута №59 до инфекционной больницы.

В департаменте также уточнили, что временная остановка будет доступна только для пассажиров, следующих из центра города, в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Посадка в направлении центра будет осуществляться на той же остановке, без необходимости пересечения проезжей части. После установки светофора планируется организация остановки и для направления в центр города.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.