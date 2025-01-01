Больший интерес к новостройкам в Прикамье проявляют жители других регионов Данные публикует «Циан» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации от «Циан», более половины (52%) просмотров объявлений о новых квартирах в Пермском крае приходится на покупателей, проживающих за пределами региона.

При этом наибольший интерес у иногородних пользователей вызывают Ленинградская область (94% просмотров), Республика Адыгея (93%), Подмосковье (82%), Крымский полуостров (80%), Тюменская область (69%), Краснодарский и Калининградский края (по 65%). Наименьшей популярностью пользуются Брянская, Свердловская и Иркутская области (22%, 29% и 30% соответственно).

В большинстве рассматриваемых регионов основной интерес к объявлениям проявляют жители Москвы. Исключениями являются Пермский край, где лидируют Челябинская и Свердловская области, и Омская область.

«Примерно половина (53%) спроса на первичном рынке жилья обеспечивается покупателями из других регионов, — отмечает Елена Бобровская, аналитик «Циан». — Ограничение программы семейной ипотеки только местом регистрации может привести к уменьшению количества таких сделок на 20-25%».

