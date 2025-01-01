Полная стоимость автокредита в Прикамье снизилась до минимального в году значения Показатель достиг уровня в 19,2% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в июле 2025 года полная стоимость автокредитов (ПСК) достигла уровня 19,2%. По данным Национального бюро кредитных историй, этот показатель демонстрирует снижение уже шестой месяц подряд. Если сравнивать с июнем 2025 года, ПСК снизилась на 2,2 процентных пункта.

Среди 30 регионов-лидеров по выдаче автокредитов, самые высокие значения ПСК в июле 2025 года были зафиксированы в Красноярском крае (21,8%), Иркутской области (21,3%) и Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) (21,0%). Самые низкие показатели ПСК отмечены в Рязанской (16,3%) и Тульской (16,6%) областях, а также в Санкт-Петербурге (16,6%).

Наиболее заметное снижение ПСК по автокредитам в июле 2025 года по сравнению с июнем того же года произошло в Ростовской области (-10,6 п.п.), Чувашской Республике (-4,9 п.п.) и Воронежской области (-3,7 п.п.).

По словам Алексея Волкова, директора по маркетингу НБКИ, снижение ПСК по автокредитам в июле достигло минимального значения в этом году. Он отмечает, что это обусловлено как субсидированием процентных ставок со стороны автопроизводителей, так и недавним снижением ключевой ставки. В целом, это свидетельствует о способности банков находить оптимальные условия для выдачи автокредитов, несмотря на высокую ключевую ставку и макропруденциальные ограничения, установленные регулятором.

