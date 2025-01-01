В пермский институт поступил анонимный звонок о бомбе Информация оказалась ложной Поделиться Твитнуть

Утром в четверг, 4 сентября, в экстренные службы поступила информация об угрозе взрыва в здании Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. В соцсетях появилась информация об эвакуации студентов и персонала. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что после проверки специалистами никаких опасных предметов обнаружено не было, и угроза для находящихся в здании отсутствует.

Представители ведомства обратились к жителям с просьбой не поддаваться панике и ориентироваться на проверенную информацию, поступающую из официальных каналов.

В министерстве также напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений, влечёт за собой уголовную ответственность в соответствии со ст. 207 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.