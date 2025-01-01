Количество безбилетников в общественном транспорте Перми составляет 11% Это среднее значение в течение дня Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В департаменте транспорта администрации Перми «Новому компаньону» рассказали о промежуточных итогах работы внедряемой в городском общественном транспорте системы анализа количества безбилетных пассажиров с отображением информации в салоне.

По данным ведомства, количество безбилетных пассажиров в транспорте зависит от маршрута, времени суток и множества других факторов, а среднее значение в течение дня составляет порядка 11%.

В дептрансе напомнили, что в феврале этого года систему подсчёта безбилетников запустили в некоторых автобусах в тестовом режиме.

«Ей оборудуется подвижной состав, который начинает работать по условиям новых контрактов. На сегодняшний день это порядка 200 автобусов из 809 единиц. По мере перехода на новые контракты системой будет оборудоваться остальной подвижной состав», — рассказали в профильном департаменте.

В перспективе эту систему планируется интегрировать с приложением контролёров для более эффективного планирования проверок.

