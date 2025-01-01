Новая Школа креативных индустрий в Пермском крае начала работать в Кунгуре В неё поступили 80 человек Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Прикамье открылась третья Школа креативных индустрий. Она начала работать в Кунгуре на базе Детской школы искусств им. Р.Н. Розен.

Школа располагается в отдельном двухэтажном здании на ул. Свердлова, которое было отремонтировано с учётом фирменного стиля школы. В ней оборудованы четыре творческие студии: звукорежиссуры, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства, дизайна. Установлено необходимое техническое и технологическое оборудование, обеспечен высокоскоростной доступ к Интернету.

На первый год обучения в школу поступили 80 учеников 5-11-х классов. В министерстве культуры Пермского края пояснили, что преподавать здесь будут педагоги и действующие представители креативных индустрий.

В школе дети смогут получить бесплатное дополнительное образование в инновационной и перспективной сфере. По окончании все выпускники получат свидетельство об освоении дополнительной общеразвивающей программы «Креативные технологии».

Напомним, в 2024 году по нацпроекту «Семья» Школы креативных индустрий открылись на базе Пермского музыкального колледжа и Детской музыкальной школы № 6 «Классика». Школа в Кунгуре стала первым подобным образовательным учреждением, открытым в муниципалитетах Прикамья. В 2026 году планируется открыть такую школу в Чусовом.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что на территории Прикамья уже не один год создаётся среда, благоприятная для развития креативного бизнеса и реализации творческого потенциала людей. В будущем регион должен стать площадкой для новшеств в сфере развития основных направлений креативных индустрий.

