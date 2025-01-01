В Пермском округе за лето ликвидировано три свалки На полигон вывезено 1690 тонн мусора Поделиться Твитнуть

Летом 2025 года в Пермском муниципальном округе, благодаря совместному с региональным бюджетом финансированию, МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа» провело работы по ликвидации незаконных свалок в населенных пунктах: п. Октябрьский, с. Курашим и д. Скобелевка.

В соответствии с условиями муниципальных контрактов с этих территорий было вывезено на полигон 1690 тонн мусора. На участках, где ранее располагались свалки, теперь установлены информационные щиты, предупреждающие о недопустимости размещения отходов в не предназначенных для этого местах.

фото администрации Пермского МО

«Обращаемся к жителям с просьбой не допускать повторного скопления мусора за пределами специально оборудованных контейнерных площадок», — подчеркнул руководитель МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа» Эльнар Хузягулов.

Власти напомнили, что нарушение установленных правил утилизации промышленных и бытовых отходов влечет за собой административную ответственность в виде штрафов (ст. 8.2 КоАП РФ).

