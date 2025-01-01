Пермяка осудили за продажу детям продукции с никотином Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Верещагинский районный суд Пермского края завершил рассмотрение дела в отношении жителя краевого центра по ст. 151.1 УК РФ, касающейся неоднократной продажи несовершеннолетним устройств для потребления никотиносодержащей продукции, а также табачных изделий.

Следствием установлено, что в апреле 2024 года, работая продавцом в торговой точке, специализирующейся на табачной и никотиносодержащей продукции, а также сопутствующих устройствах, обвиняемый продал несовершеннолетним бестабачную никотиновую смесь для жевания и испаритель для электронных сигарет. Примечательно, что ещё в феврале 2025 года данный гражданин уже подвергался административному взысканию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, принимая во внимание представленные прокуратурой доказательства, суд вынес решение о назначении подсудимому наказания в виде исправительных работ на срок 5 месяцев с удержанием 10% от заработной платы в пользу государства. Помимо этого, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с розничной продажей табака, никотиносодержащих товаров и устройств для их потребления, на период в 1 год и 6 месяцев.

