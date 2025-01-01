В Прикамье задержан курьер телефонных мошенников Общий ущерб от его действий оценивается в более 3,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сотрудники уголовного розыска из межмуниципального отдела МВД России «Осинский», проведя ряд оперативных мероприятий, задержали молодого человека 2003 г.р. Он подозревается в участии в мошеннических действиях, направленных против пенсионерки. Установлено, что злоумышленники под ложным предлогом защиты сбережений от несанкционированного списания убедили пожилую женщину снять со своего банковского счета сумму, превышающую 480 тыс. руб.

Преступники действовали по давно отработанной схеме. Сначала потерпевшей позвонил неизвестный на домашний телефон, представившись сотрудником телекоммуникационной компании и сообщив о необходимости продления договора на обслуживание. Для «продления» он запросил её личные данные и номер СНИЛС, которые она и предоставила.

Вскоре пенсионерке снова позвонили. На этот раз звонивший, выдавая себя за работника военной прокуратуры, убедил её в том, что её сбережения в опасности, поскольку якобы по оформленной от её имени доверенности осуществляется финансовая помощь украинской стороне. Естественно, она опровергла это. Тогда аферист переключил её на своего «юриста», который под видом консультаций выяснил, какой суммой она располагает, и под разными предлогами заставил её снять накопленные деньги.

После того как деньги были сняты, лжеюрист сообщил женщине, что все её банкноты якобы являются фальшивыми и подлежат изъятию. Когда курьер прибыл за деньгами, его задержали сотрудники полиции.

Раскрытию преступления способствовала бдительность родственницы, заметившей тревожное поведение пожилой женщины и убедившей её не поддаваться на обман и немедленно сообщить о случившемся в полицию.

Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество», ведется следствие.

По данным полиции, злоумышленник причастен ещё к 6 подобным преступлениям в Пермском крае. Забирая деньги у жертв по указанию кураторов, он переводил их на указанные счета, получая свой процент. Предложение подработки он нашёл в одном из зарубежных мессенджеров. Общий ущерб от его действий оценивается в более 3,5 млн руб.

