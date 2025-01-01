За август в Перми демонтировали 42 незаконных НТО Лидером по количеству снесённых объектов стал Индустриальный район Поделиться Твитнуть

В Перми в течение августа было демонтировано 42 незаконных нестационарных торговых объекта (НТО), об этом сообщили в администрации Перми.

Лидером по количеству демонтированных объектов стал Индустриальный район, где было убрано 11 НТО. На землях муниципалитета ликвидировали три павильона и три торговых лотка, а на частной территории — пять павильонов.

В Мотовилихинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах демонтировали по семь НТО. В Мотовилихинском районе с муниципальной земли убрали пять павильонов и один киоск, а с частной — один павильон. В Свердловском районе на муниципальной территории убрали три торговых лотка, два павильона и одно летнее кафе, а на частной — один павильон. В Орджоникидзевском районе на муниципальной земле демонтировали два торговых лотка и два павильона, на частной — три павильона. В Ленинском районе ликвидировали шесть НТО, включая три торговых лотка и два летних кафе, расположенных на муниципальной территории, а также один вендинговый аппарат, находящийся на частной земле. В Кировском районе было демонтировано четыре НТО: два торговых лотка и один павильон на муниципальной земле, а также один павильон на частной территории.

Напомним, в Перми действует утверждённая схема размещения НТО и установлены требования к их внешнему виду.

