Сбивший в Перми инвалида-колясочника водитель выплатил компенсацию Пострадавший получил более 260 тысяч рублей

Сергей Глорио

В Перми суд обязал 28-летнего водителя выплатить крупную сумму в качестве компенсации 46-летнему инвалиду-колясочнику, пострадавшему в аварии. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФСПП по Пермскому краю.

Как сообщили в ведомстве, в центре Перми водитель автомобиля сбил 46-летнего инвалида на коляске, ехавшего по дороге. Мужчина получил различные травмы, включая перелом позвоночника, а его коляска в результате ДТП была сильно повреждена. Инвалиду потребовалось длительное лечение. Впоследствии он подал в суд иск о компенсации морального и материального ущерба.

Суд не признал водителя виновным в ДТП, так как пострадавший нарушил правила дорожного движения. Но водитель как владелец опасного средства передвижения был обязан выплатить компенсацию: 100 тыс. руб. за моральный ущерб и стоимость коляски.

Приставы Свердловского района получили документ о взыскании 260 тыс. руб. с водителя.

Должника уведомили о начале дела и предупредили о штрафах за уклонение. Однако он не заплатил вовремя, поэтому пристав взыскал исполнительский сбор более 18 тыс. руб.. Также должнику запретили сделки с недвижимостью и арестовали его счета. В итоге вся сумма была выплачена пострадавшему, а дело закрыли.

