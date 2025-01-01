Только 15% жителей Перми считает нормальным открыто обсуждать разногласия с работодателем Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подавляющее большинство пермяков (85%) отрицательно относится к публичному рассмотрению трудовых споров. Об этом свидетельствует опрос, проведённый SuperJob. При этом 49% респондентов уверены в полной неприемлемости подобной практики, а 36%, скорее, не поддерживают её.

Только 15% опрошенных в той или иной мере допускают «вынос сора из избы»: 10% полностью в этом убеждены, а 5%, скорее, поддерживают такую возможность.

Мужчины несколько чаще, чем женщины, склонны к публичному разрешению конфликтов: 18% против 13%.

Молодые люди до 35 лет демонстрируют большую готовность к публичному обсуждению рабочих проблем, чем респонденты старшего возраста. Это может быть связано с тем, что поколение 1990-2000-х годов выросло в эпоху социальных сетей, где границы между личной и публичной жизнью размыты.

Наиболее строгую позицию против публичности занимают респонденты с доходом от 100 тыс. руб. в месяц: только 12% в той или иной степени поддерживают её, а 57% выступают категорически против. Сотрудники с зарплатой 50-100 тыс. руб. чаще склонны допускать публичное обсуждение конфликтов (21%).

Опрошенные со средним профессиональным образованием заметно чаще поддерживают идею публичности (20%), а доля категорических противников среди них минимальна (38%). Среди людей с высшим образованием ситуация иная: лишь 10% допускают вынесение споров на публику, а каждый второй категорически против этого.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.