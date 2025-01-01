В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение В регионе пройдут очень сильные дожди Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В ближайшие часы (от одного до трёх) на Пермский край обрушатся очень сильные дожди и ливни, сообщили в ГУ МЧС по региону. В связи с ожидаемыми опасными метеоусловиями существует риск повреждений электросетей, перебоев в работе коммунальных служб, возникновения автомобильных пробок и увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели рекомендуют в таких погодных условиях не приближаться к линиям электропередачи; в случае отключения электроэнергии выключать все электроприборы из сети и соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также учитывать состояние дорожного покрытия.

Жителей просят во время сильных ливней и дождей оставаться в помещении, отказаться от прогулок и поездок.

Телефоны для связи с экстренными службами: «01» со стационарного телефона, «101» и «112» с мобильного (звонок бесплатный). «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

