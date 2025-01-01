Жительница Прикамья потеряла более 1 млн рублей после общения с мошенниками Её ввели в заблуждение во время переписки в соцсетях Поделиться Твитнуть

Жительница Чайковского округа стала жертвой мошенников, надеясь на государственную поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому крае.

По данным ведомства, в местный отдел полиции обратилась 50-летняя женщина, сообщив о совершённом в отношении неё мошенничестве. По словам, она увидела в интернете рекламу о выплатах лицам, рождённым в Советском Союзе. Перейдя по ссылке, женщина заполнила форму, после чего с ней связалась девушка в мессенджере, представившись сотрудницей крупного банка.

В ходе общения лже-сотрудница убедила женщину установить на телефон приложение и внести деньги, на которые якобы будут начислены проценты. Доверившись инструкциям, потерпевшая перевела 1 млн 57 тыс. руб. Осознав, что её обманули, она обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает граждан к осторожности и соблюдению базовых правил безопасности. Главное — не следовать финансовым указаниям, полученным по телефону и всегда перепроверять информацию.

В случае совершения противоправных действий нужно сразу обращаться в полицию по телефону 102.

