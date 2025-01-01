В Перми оштрафован ИП, отказавшийся вернуть деньги за некачественный товар Поделиться Твитнуть

В Перми суд удовлетворил иск, поданный региональным управлением Роспотребнадзора, касающийся возврата средств местной жительнице, уплаченных за продукцию, признанную не соответствующей стандартам качества.

Поводом для обращения в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю стало заявление гражданки, стремившейся защитить свои потребительские права.

В ходе проверки обстоятельств дела было установлено, что между заявительницей и индивидуальным предпринимателем С.Е. Мельниковым был заключён договор о купле-продаже. Предметом договора являлась куртка из меха, обозначенная на этикетке как дублёнка. Покупка была совершена в магазине, расположенном в Перми по ул. Карпинского, 66б, стоимость товара составляла 20 тыс. руб. В связи с отсутствием необходимой суммы при себе покупателю было предложено произвести оплату дома, куда её сопроводил представитель продавца. Оплата в размере 20 тыс. руб. была произведена дочерью покупательницы путем денежного перевода на указанный номер телефона, после чего был выдан товарный чек на соответствующую сумму.

В тот же день гражданка обратилась к ИП Мельникову С.Е. с просьбой обменять приобретённый товар, ссылаясь на несоответствие размера, фасона, цвета, а также на сомнительное качество и недостоверную информацию о составе изделия, предоставленную продавцом. Установлено, что изделие не соответствовало заявленным характеристикам натурального материала. В связи с отсутствием подходящего товара для обмена было составлено заявление на возврат товара и уплаченных средств, которое было принято продавцом. Однако денежные средства возвращены не были.

Управление Роспотребнадзора инициировало судебное разбирательство, направив исковое заявление в мировой суд Индустриального района Перми. Суд удовлетворил требования Управления, постановив взыскать с ответчика в пользу истца 37 тыс. руб., включая стоимость товара (20 тыс.), компенсацию морального вреда (5 тыс.) и штраф за отказ в добровольном удовлетворении требований потребителя (12,5 тыс.).

