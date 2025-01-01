Студенты получили первые денежные выплаты за работу в больницах Прикамья Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в ходе прямого эфира о начале выплат студентам и ординаторам, совмещающим учебу и работу в здравоохранении. Первые шесть человек уже получили выплаты в размере 100 тыс. руб. Данная поддержка будет оказываться ежегодно, и бюджет рассчитан на 200 человек, уточнил глава региона.

Важно отметить, что ответственность за своевременное предоставление информации о кандидатах на получение этих выплат лежит на руководителях медицинских учреждений.

Помимо этого, в регионе на 25% увеличилось количество бюджетных мест на медицинские специальности в техникумах и колледжах. Краевые власти оказывают поддержку студентам-целевикам медицинских СПО, предоставляя им денежную выплату в размере 20 тыс. руб. в год.

Также увеличен набор целевых студентов в медицинские вузы: сегодня это 1235 студентов и 266 ординаторов. Оплачивается двухгодичное обучение врачей в ординатуре по наиболее востребованным направлениям.

Кроме того, Дмитрий Махонин в июле текущего года предложил краевому парламенту законопроект о передаче служебного жилья в собственность медицинским работникам. Эта мера в первую очередь касается врачей и фельдшеров, работающих в сельской местности и небольших городах. Согласно законопроекту, специалисты, отработавшие не менее 10 лет на полную ставку в государственных медицинских учреждениях, смогут оформить служебное жилье в свою собственность.

