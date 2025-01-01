В Пермском крае завершено расселение домов, ставших аварийными до 2017 года Стартует программа по расселению домов, получивших статус аварийных позднее Поделиться Твитнуть

Губернатор Дмитрий Махонин сообщил в ходе онлайн-трансляции 3 августа, что за последние шесть лет более 55,5 тыс. жителей Прикамья смогли улучшить свои жилищные условия, переехав из аварийного фонда.

Глава региона официально объявил о завершении этапа переселения из домов, признанных непригодными для проживания до 2017 года. Финальным аккордом стало заселение нового дома на ул. Ленина в п. Октябрьский, куда переехали 50 семей.

В ближайших планах — реализация программы по расселению домов, получивших статус аварийных позднее. Этому будет способствовать участие в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Новая региональная программа, охватывающая период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, уже утверждена. Ожидается, что до 2030 года из аварийного жилья будут переселены 25,9 тыс. человек.

