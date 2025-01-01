Старт программы «Герои Прикамья» намечен на 5 сентября К обучению приступят 64 участника Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил во время онлайн-трансляции, что официальный запуск образовательной инициативы «Герои Прикамья» состоится 5 сентября на выставке «Мы защищаем свой родной дом».

Напомним, по результатам конкурсного отбора 64 человека приступят к обучению по направлению государственного и муниципального управления на базе РАНХиГС. Помимо этого, создан резерв программы, в который вошли участники СВО. После возвращения к мирной жизни им будет предоставлена возможность пройти обучение. В резерв зачислено 35 чел.

В рамках программы переподготовки, рассчитанной на 500 академических часов, участники углубят свои знания в области государственного управления, экономических и финансовых основ, а также современных управленческих методик, и получат представление о текущих экономических, политических и социальных процессах в регионе. Также запланированы занятия по развитию лидерских качеств и повышению личной продуктивности.

Успешно завершившие обучение, стажировку и представившие итоговую работу участники получат приглашения на руководящие должности в органы государственной и местной власти, в учреждения образования, организации, занимающиеся патриотическим воспитанием и молодежной политикой, а также в государственные организации. В настоящее время в регионе формируется резерв перспективных кадров для управленческих позиций.

