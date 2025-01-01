ГАИ привлекла к ответственности 26 водителей пермских автобусов В краевом центре прошёл профилактический рейд Поделиться Твитнуть

Фото: fotobus.msk.ru / rqwe

В Перми сотрудники ГИБДД совместно со специалистами Западно-Уральского управления Госавтодорнадзора провели операцию «Автобус».

За два дня были проверены 186 автобусов, выявлено 26 случаев административных нарушений со стороны водителей, занятых в перевозке пассажиров. Помимо этого, одно юридическое лицо было привлечено к ответственности за несоблюдение правил проведения обязательных медицинских осмотров водителей, а также за отсутствие предрейсового контроля технического состояния транспортных средств.

Автоинспекторы напомнили гражданам, что безопасность в общественном транспорте — это общая ответственность, в которой участвуют как перевозчики, так и сами пассажиры. Во время движения рекомендуется держаться за поручни и занимать свободные сидячие места, если они имеются. Это поможет избежать травм в случае резкого торможения или маневров.

