В Прикамье снимают фильм о подростках, работавших взрывниками на калийных рудниках Премьерный показ запланирован на декабрь

фото: Пермская синематека

Известный пермский режиссер-документалист, возглавляющий международный кинофестиваль «Флаэртиана», Павел Печенкин приступил к работе над новым проектом под названием «Глубокий тыл», сообщили в «Пермской синематеке».

Этот фильм станет уникальным произведением, посвященным малоизвестным и почти забытым страницам истории Прикамья в период Великой Отечественной войны.

«Наш фильм — это альманах человеческих судеб. Лаборантки, привязывающие к себе живых паразитов ради испытаний вакцины от тифа; девушки-взрывники с калийных шахт; две тысячи домохозяек, ставших шахтёрами-передовиками; эвакуированные, временным домом для которых стали даже цирковая арена и оркестровая яма; агроном Аристоклий Хребтов, открывший 45 местных суррогатов кофе, и многие другие прикамцы, о которых вы еще не слышали. В чудовищных условиях люди не просто выживали, а работали, изобретали, строили заводы», — рассказывает Павел Печенкин.

В основе фильма лежат подлинные воспоминания работников, медиков и журналистов. Их рассказы переплетаются с комментариями историков, демонстрацией архивных материалов и кадрами военной хроники.

В процессе создания сценария были изучены материалы Государственного архива Пермского края, Пермского государственного архива социально-политической истории, фонды 12 ведомственных и муниципальных музеев и библиотек. Были записаны десятки интервью, и в фильм вошли более ста документально подтвержденных воспоминаний очевидцев тех времен.

В данный момент съемки проходят в городах Пермского края. Премьерный показ запланирован на декабрь в кинотеатре «Кристалл».

