Жителей Прикамья проинформировали о новых способах борьбы с аферистами 

Архив ИД «Компаньон»

С начала сентября 2025 года в России вступили в силу нововведения, созданные для усиления защиты населения от мошеннических действий, особенно в цифровой среде. Прикамцам в Минтербезе напомнили о новых мерах борьбы с мошенничеством.

Среди ключевых мер — возможность самозапрета на сим-карты. Граждане теперь могут обратиться через портал Госуслуг или отдельные МФЦ для установления запрета на оформление договоров связи на свое имя. Эта мера препятствует регистрации номеров на чужие персональные данные злоумышленниками. Снятие запрета осуществляется только при личном посещении МФЦ.

Ещё одна мера связана с сокращением спам-звонков. Автоматизированные массовые обзвоны допускаются исключительно при наличии предварительного согласия абонента. Отказ от получения подобных звонков возможен через обращение к оператору связи. Исключение составляют уведомления от государственных органов и подведомственных учреждений.

Ограничивается передача сим-карт. Использовать сим-карту должен непосредственно её владелец. Допускается передача близким родственникам без переоформления и представителям госорганов и экстренных служб при исполнении. За неправомерную передачу предусмотрены штрафные санкции: для физических лиц — до 50 тыс. руб., для юридических — до 200 тыс. руб.

Идентификация звонков. При поступлении вызова на дисплее будет отображаться название организации, например, банка или службы доставки. Это поможет отличать легитимные звонки от мошеннических. Организации должны будут заключать договор с оператором связи для осуществления звонков.

Усиление безопасности восстановления доступа к Госуслугам. Код подтверждения для смены пароля на портале Госуслуг отправляется с задержкой после завершения телефонного разговора, чтобы исключить его перехват мошенниками.

Доверенные лица для банковских операций. Клиент банка вправе назначить доверенное лицо, которое будет подтверждать проведение финансовых операций. Подключение услуги осуществляется только самим клиентом, способ определяется каждым банком индивидуально. Отказ от услуги будет обработан в течение суток, чтобы предотвратить мошенническое принуждение. Возможно назначить только одного доверенного человека.

