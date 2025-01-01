За две недели разрешённой охоты на дичь в Прикамье выявлены 19 нарушителей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае 16 августа стартовал сезон охоты на различные виды дичи, включая водоплавающую, боровую, болотно-луговую, а также степную и полевую. Как сообщили в Минпррироды региона, в рамках контроля соблюдения правил охоты было организовано 260 выездных проверок охотничьих угодий. Было зафиксировано 19 случаев нарушения установленных правил.

Наиболее часто встречающимся нарушением являлось отсутствие у охотников необходимых документов. В частности, у них не было охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, оформленного надлежащим образом, а также путевки (если охота проводилась в закрепленных охотничьих угодьях).

К 19 нарушителям были применены меры административного воздействия в виде штрафов, размер которых варьировался от 1 до 4 тыс. руб. Кроме того, было конфисковано два единицы незаконно хранящегося охотничьего оружия.

