В Перми расселили ещё два аварийных дома

Константин Долгановский

Согласно информации городского управления жилищных отношений, в Перми расселили два аварийных дома — на улицах Щербакова и Бригадирской. Всем жильцам, проживавшим в этих домах, в зависимости от их прав собственности, предоставлены либо денежные выплаты, либо альтернативное жильё.

В доме №26 на ул. Щербакова располагалась 31 квартира общей площадью 1028,27 кв. м, где проживали 74 человека. Второй дом находился на ул. Бригадирской, 2 и включал 21 квартиру общей площадью 718,90 кв. м, где проживали 40 человек.

Переселение граждан из непригодного для проживания фонда осуществляется в рамках действующих региональных и муниципальных программ, а также нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Для получения консультаций по вопросам расселения и получения компенсационных выплат жители Перми могут обратиться в управление жилищных отношений, расположенное по ул. Горького, 18. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 207-50-06, 207-50-19 и 207-50-59.

