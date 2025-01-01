Гастрономический фестиваль «Дикоросы» в Перми посетили 3 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа

В Перми прошёл гастрономический фестиваль «Дикоросы», посвящённый 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Местом проведения стал внутренний двор Пермской православной гимназии по ул. Пермской, 55. Главным элементом фестиваля стал 15-метровый стол с блюдами коми-пермяцкой кухни. Событие привлекло внимание более 3 тыс. горожан, сообщили организаторы.

В фестивале приняли участие известные шеф-повара из Перми и Кудымкара, представившие уникальные блюда, вдохновленные коми-пермяцкими кулинарными традициями. Особое внимание уделялось сохранению и продвижению старинных рецептов.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы по приготовлению традиционного напитка сур и других национальных деликатесов, а также занятия по различным ремеслам, флористике и декоративно-прикладному искусству. На ярмарке были представлены изделия местных мастеров и фермерские продукты из районов Коми-Пермяцкого округа.

В связи со 100-летием Коми-Пермяцкого округа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 2025 год Годом коми-пермяцкого языка. Организатором мероприятий, посвященных юбилею, является Пермский дом народного творчества «Губерния».

