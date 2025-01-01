Пермячка засудила автосалон, продавший ей подержанную машину Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Орджоникидзевском районном суде Перми вынесено решение по иску местной жительницы к ООО «АЦ Гагарина».

Ранее между истицей и компанией был подписан контракт на продажу автомобиля Lada Granta 2024 года выпуска. Цена автомобиля составила 1 млн 744 тыс. руб. После приобретения женщина обнаружила, что машина уже использовалась, не является новой, и она не числится первым владельцем. При этом ей не предоставили полную и точную информацию об автомобиле, хотя она собиралась купить новое транспортное средство.

С иском женщина обратилась в суд с просьбой аннулировать сделку купли-продажи, вернуть уплаченные средства, взыскать неустойку за просрочку возврата денег по договору, а также компенсировать моральный ущерб и наложить штраф.

Суд установил, что ответчик не смог подтвердить, что истице была доведена информация о том, что приобретаемая ею машина использовалась ранее.

Суд принял решение о взыскании с ООО «АЦ Гагарина»: 1,714 тыс. руб., уплаченных по контракту; 500 тыс. руб. неустойки за период с 28 мая 2024 года по 26 августа 2025 года, с дальнейшим начислением вплоть до фактического исполнения обязательства 1% от суммы договора за каждый день просрочки; 15 тыс. руб. в качестве компенсации морального ущерба; 200 тыс. руб. — штраф в пользу истицы; 200 тыс. руб. — штраф в пользу Региональной общественной организации защиты прав потребителей «Общественный контроль Пермского края».

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

