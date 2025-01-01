Туроператоры решили изменить туристические программы по Пермскому краю Будут больше уделять внимания самой Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для туроператоров из разных уголков России власти Перми организовали ознакомительное мероприятие. Как сообщил мэр города Эдуард Соснин, программа включала посещение обновлённого зоопарка, исторической дачи купца Синакевича, музея сладостей «Конфектория», а также прогулку на электрокатамаране «Экоход». Гости посетили фестиваль медиаискусства «ПроСвет» и закрытие фестиваля «Город встреч».

Туроператоры признались, что ранее воспринимали Пермь, скорее, как транзитный пункт на пути в Пермский край, предлагая лишь общие ознакомительные поездки. Однако, по итогам пресс-тура, рассказал градоначальник, они увидели в Перми привлекательное направление для туристов и собираются пересмотреть существующие программы.

Среди предложений прозвучали идеи о разработке детского маршрута, направленного на развитие способностей, тематических туров по креативным индустриям, организации гастрономических мастер-классов и профориентационных программ. Также была высказана идея включения культурных учреждений в эксклюзивные маршруты «за кулисы», позволяющие глубже проникнуть в творческую жизнь столицы Прикамья.

Представители туриндустрии также выразили намерение организовать групповые поездки на новогодние праздники и зимние каникулы.

«Также уже этой зимой ожидаем гостей из Екатеринбурга, Тюмени и Тобольска, которые посетят Пермь в рамках экскурсионного туристического поезда "В Сибирь"», — сообщил Эдуард Соснин.

