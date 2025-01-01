Более 70 тысяч клиентов «Т Плюс» в Пермском крае выбрали онлайн-квитанции Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Преимущества получения квитанций за тепло и горячую воду онлайн оценили уже более 70 тыс. жителей региона, которые предпочли получать платёжные документы на электронную почту и отказались от использования бумажных версий. Они не только оценили все преимущества современного способа оплаты коммунальных услуг, но и внесли свой вклад в сохранение природы.

Оформить подписку на получение квитанций на электронную почту можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс». Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти по ссылке, либо найти на главной странице сайта Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» кнопку для перехода в раздел «Квитанция по e-mail». В открывшемся разделе достаточно указать ФИО, адрес квартиры и адрес электронной почты, на которую будет приходить платёжный документ.

Квитанция, которая приходит на электронную почту, обладает рядом преимуществ.

— Она защищена от внешнего воздействия, в отличие от бумажной версии, которая опускается в почтовый ящик. Электронная квитанция не намокнет, не выпадет из почтового ящика и не затеряется среди других писем и сообщений. Кроме того, она не доступна для посторонних людей, поэтому личные данные клиента всегда будут под надёжной защитой.

— Электронная квитанция приходит на несколько дней раньше бумажной и всегда доступна со смартфона или компьютера, поэтому оплату можно провести, даже находясь в командировке, в отпуске или на даче. Это позволит избежать появления долга за тепло и горячую воду.

— Электронные квитанции позволяют сберечь природу — отказ от бумажных квитанций сохранит деревья, из которых изготавливается бумага.

При необходимости на одну электронную почту можно оформить доставку квитанций по нескольким лицевым счетам.

Реклама. Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8gmaYo9mMWPtDQex7Vsr4QvvQQ2cUHeKhNYib96hKN8D39Z3uK

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.