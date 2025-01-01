Экс-глава Минздрава Прикамья покидает пост ректора Уральского медуниверситета Ольга Ковтун руководила министерством в 2015-2016 годах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ольга Ковтун, ранее занимавшая пост министра здравоохранения Пермского края, оставит должность ректора Уральского государственного медицинского университета. По информации издания «Ъ-Урал», причиной ухода станет достижение ею предельного возраста для руководящей должности в данном учебном заведении в октябре 2025 года. В настоящее время на пост ректора претендуют четыре кандидата.

В Пермском крае Ольга Ковтун была назначена на пост министра здравоохранения в 2015 году и проработала менее двух лет. В сентябре 2016 года она уволилась по собственному желанию.

После ухода с поста министра Ковтун вернулась в УГМУ, где сначала занимала должность первого проректора, а также профессора кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии. В 2018 году её избрали ректором данного медицинского университета.

