В Прикамье на 28% снизилось количество «пьяных» преступлений Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

На заседании Комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае озвучили цифры по количеству преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. По итогам первого полугодия 2025 года их число снизилось на 28,6%.

Вопрос о такого рода преступлениях обсуждался в контексте работы по пресечению фактов незаконного оборота алкогольной продукции.

Как отметили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, позитивная динамика стала возможной благодаря межведомственному сотрудничеству органов власти, правоохранителей и общественности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.