Прокурор Ленинского района Перми трудоустроился в региональную прокуратуру Он будет отвечать за вопросы дознания и следствия

Константин Долгановский

Прокурор Ленинского района Перми Вадим Расторгуев получил новое назначение. Он возглавил управление, осуществляющее надзор за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в прокуратуре Пермского края. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокурором Ленинского района в настоящее время никто не назначен, обязанности прокурора исполняет заместитель. Вадим Расторгуев приступил к своим обязанностям 2 сентября», — рассказали в прокуратуре.

Вадим Расторгуев начал свою карьеру в прокуратуре в 2001 году. За годы службы он прошел путь от следователя до прокурора. Он занимал должности старшего следователя, заместителя прокурора в Березниках, а также прокурора Усольского района. С мая 2015 года по февраль 2020 года он руководил прокуратурой Березников. В июне 2022 года он был назначен на должность прокурора Ленинского района Перми.

До Расторгуева управлением по надзору руководил Антон Демидов, ранее занимавший пост прокурора Орджоникидзевского района Перми.

