После смерти владельца строительной компании в Перми бизнес унаследовал его сын Доверительным управляющим ООО «Нью-Граунд» стал Василий Старцев

Константин Долгановский

В Перми доверительным управляющим 100% строительной компанией ООО «Нью-Граунд» стал Василий Старцев, сын прежнего владельца Юрия Старцева. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс». По информации издания, прежний владелец и основатель бизнеса скончался 27 июля.

В выписке ЕГРЮЛ от 3 сентября учредителем и директором компании по-прежнему указан Юрий Старцев. Доверительным управляющим, осуществляющим управление долей, переходящей в порядке наследования — Василий Старцев, а также Надежда Зямилова, Мария Старцева и Юлия Емельянова. Дата открытия наследства — 27 июля 2025 года, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о лицах — 1 сентября.

Как отмечает издание, Юрий Старцев родился в 1961 году, получил образование в Пермском политехническом институте по специальности «Технология комплексной механизации разработки пластовых месторождений». Был основателем, гендиректором АО «Нью-Граунд» и владельцем 52% акций общества. «Нью-Граунд» ведётся деятельность более 20 лет, является крупнейшей в регионе стройорганизацией, специализирующейся на фундаментах и подземных сооружениях.

