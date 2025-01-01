В МЧС предупредили о сильном дожде в Прикамье 4 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, 4 сентября местами по Прикамью ночью прогнозируются сильный дождь, туман, а днём гроза. В связи с прохождением неблагоприятных погодных явлений возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и рост числа дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует в связи с ухудшением погоды избегать нахождение рядом с линиями электропередачи, при авариях на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности; водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений; пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.

В период грозы следует воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство, укрыться в помещении, отключить питание электрических приборов, закрыть форточки в окнах.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

