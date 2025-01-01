В Минздраве объяснили очереди в пермском наркодиспансере Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В конце августа жители Перми поделились видеозаписью, демонстрирующей значительные скопления людей в наркологическом диспансере. По утверждениям горожан, ожидание необходимой справки занимало у них более четырёх с половиной часов.

Как сообщает «Рифей», Министерство здравоохранения Пермского края прокомментировало внезапное увеличение числа посетителей наркодиспансера, которое достигло 60%. Причиной массового обращения граждан за медицинскими справками стало предстоящее увеличение государственной пошлины за выдачу водительских удостоверений с 1 сентября 2025 года. Размер пошлины вырос вдвое, с 2 тыс. до 4 тыс. руб.

Дополнительным фактором послужило усложнение процедуры сдачи экзаменов на получение водительских прав.

